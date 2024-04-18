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Марцел Личка рассказала, каких чешских вещей ему не хватает в России

Тренер "Динамо" Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России

1:43
Спорт

Марцел Личка, главный тренер "Динамо", признался, что он скучает по чешскому пиву и кальяну, находясь в России.

Тренер "Динамо" Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Марцел Личка отметил, что для него важно научиться приспосабливаться к местным особенностям и культуре. В связи с этим, он поделился своими личными предпочтениями, отметив, что ему не хватает возможности насладиться хорошим чешским пивом и расслабиться с кальяном, к которым он привык на родине.

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — сказал Личка, слова которого приводит Sport24.

Московское "Динамо" под руководством тренера Марцела Лички одержало победу над "Оренбургом" в полуфинале первого этапа Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч состоялся 17 апреля и завершился уверенной победой "Динамо".

Команда вышла вперед уже на 11-й минуте благодаря голу Федора Смолова. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество "Динамо", а "Оренбург" отыгрался на 68-й минуте благодаря голу Мохаммада Горбани. Но никуда не уходила инициатива "Динамо" - на 74-й минуте Денис Макаров забил третий гол, а Хорхе Карраскаль внёс свой вклад, забив четвертый гол в ворота соперника. В концовке матча Хорди Томпсон сумел сократить разрыв в счете для "Оренбурга". Таким образом, "Динамо" одержало победу и вышло в финал первого этапа Пути регионов Фонбет Кубка России.

 

«Футбольное катание» с Евгенией Медведевой # 7 | Марцел Личка
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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