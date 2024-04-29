Чем опасно быстрое похудение: простое объяснение от диетологов

Быстрое похудение может привести к метаболическому стрессу

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Резкая потеря веса может быть опасна для вашего здоровья. В этой статье мы расскажем, почему не стоит быстро худеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Чем опасно быстрое похудение

Быстрое похудение может вызвать ряд нарушений в организме. Это называется метаболическим стрессом, который развивается при резком ограничении еды и приводит к формированию хронических заболеваний органов пищеварения.

Резкая потеря веса имеет различные негативные последствия для здоровья. Вместе с жиром человек теряет мышечную массу, организм обезвоживается, повышается риск развития остеопороза.

Экстремальное похудение при многих диетах происходит за счет выведения жидкости из организма. Это вызывает головные боли, повышенную утомляемость, обезвоживание и гибель нервных клеток. Обезвоживание также приводит к отекам, ткани теряют эластичность, кожа становится сухой, а ногти ломкими.

Кроме того, строгая диета и быстрое похудение могут привести к развитию психических расстройств, упадку энергии и сил, нарушению менструального цикла у женщин, мышечной слабости, нехватке необходимых витаминов и минералов.