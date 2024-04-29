Исследование "Молодёжь в Германии" показывает увеличение пессимизма среди немецких молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, которые выражают озабоченность по поводу своего будущего и наблюдают за ухудшением своего положения в экономическом, социальном и политическом аспектах, сообщает EADaily.
Молодёжь видит себя психически уязвимой и теряющей доверие к возможности влиять на жизненные условия. Основные тревоги включают инфляцию, конфликты, дорогое жильё, общественный раскол, климатические изменения и экономический кризис.
Значительно возросла обеспокоенность нелегальной миграцией, что также сказывается на политических предпочтениях, где партия "Альтернатива для Германии" увеличила свою популярность среди молодых избирателей, что свидетельствует о "сдвиге вправо" среди молодёжи.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.