Всё чаще задаются вопросами о нелегальных мигрантах: немецкая молодёжь "правеет"

В Германии молодёжь всё чаще выбирает "правые" политические взгляды

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Исследование "Молодёжь в Германии" показывает увеличение пессимизма среди немецких молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, которые выражают озабоченность по поводу своего будущего и наблюдают за ухудшением своего положения в экономическом, социальном и политическом аспектах, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Молодёжь видит себя психически уязвимой и теряющей доверие к возможности влиять на жизненные условия. Основные тревоги включают инфляцию, конфликты, дорогое жильё, общественный раскол, климатические изменения и экономический кризис.

Значительно возросла обеспокоенность нелегальной миграцией, что также сказывается на политических предпочтениях, где партия "Альтернатива для Германии" увеличила свою популярность среди молодых избирателей, что свидетельствует о "сдвиге вправо" среди молодёжи.