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Куриный суп с лапшой из кабачков: готовим в скороварке. Полезный безглютеновый вариант привычного блюда

Рецепт ароматного куриного супа с лапшой из кабачков

1:04
Еда

Лапша из кабачков является великолепной альтернативой классическим макаронам из пшеницы, особенно если у вас непереносимость глютена. 

Рецепт ароматного куриного супа с лапшой из кабачков
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 стебля сельдерея,
  • 750 г куриных грудок без костей и кожи,
  • лапша из кабачков,
  • лук,
  • нарезанная кубиками морковь,
  • 3 стакана куриного бульона,
  • 2 чайные ложки морской соли,
  • 1,5 чайной ложки приправы для птицы (шалфей, тимьян, петрушка, паприка),
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

  1. В скороварку добавьте куриные грудки, лук, морковь, сельдерей, бульон и приправы. Добавьте соль и перец по вкусу.
  2. Закройте крышку, готовьте при высоком давлении 25 минут. Быстро выпустите пар. Достаньте курицу, измельчите, затем верните в суп.
  3. Добавьте в суп лапшу из кабачков и дайте настояться, пока она не станет мягкой, примерно 5–10 минут. 
Готовим вкусно. Суп куриный с лапшой из кабачков
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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