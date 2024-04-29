Куриный суп с лапшой из кабачков: готовим в скороварке. Полезный безглютеновый вариант привычного блюда

Рецепт ароматного куриного супа с лапшой из кабачков

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Лапша из кабачков является великолепной альтернативой классическим макаронам из пшеницы, особенно если у вас непереносимость глютена.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

2 стебля сельдерея,

750 г куриных грудок без костей и кожи,

лапша из кабачков,

лук,

нарезанная кубиками морковь,

3 стакана куриного бульона,

2 чайные ложки морской соли,

1,5 чайной ложки приправы для птицы (шалфей, тимьян, петрушка, паприка),

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

В скороварку добавьте куриные грудки, лук, морковь, сельдерей, бульон и приправы. Добавьте соль и перец по вкусу. Закройте крышку, готовьте при высоком давлении 25 минут. Быстро выпустите пар. Достаньте курицу, измельчите, затем верните в суп. Добавьте в суп лапшу из кабачков и дайте настояться, пока она не станет мягкой, примерно 5–10 минут.