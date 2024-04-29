Куриный суп с лапшой из кабачков: готовим в скороварке. Полезный безглютеновый вариант привычного блюда
Рецепт ароматного куриного супа с лапшой из кабачков
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Лапша из кабачков является великолепной альтернативой классическим макаронам из пшеницы, особенно если у вас непереносимость глютена.
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 2 стебля сельдерея,
- 750 г куриных грудок без костей и кожи,
- лапша из кабачков,
- лук,
- нарезанная кубиками морковь,
- 3 стакана куриного бульона,
- 2 чайные ложки морской соли,
- 1,5 чайной ложки приправы для птицы (шалфей, тимьян, петрушка, паприка),
- 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
- В скороварку добавьте куриные грудки, лук, морковь, сельдерей, бульон и приправы. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Закройте крышку, готовьте при высоком давлении 25 минут. Быстро выпустите пар. Достаньте курицу, измельчите, затем верните в суп.
- Добавьте в суп лапшу из кабачков и дайте настояться, пока она не станет мягкой, примерно 5–10 минут.
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Готовим вкусно. Суп куриный с лапшой из кабачков