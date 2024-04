Готовы к путешествию? Как избежать аварий в майские дни: полный чек-лист для вашего авто

В преддверии майских праздников Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", предоставил ценные рекомендации о том, как подготовить автомобиль к длительным поездкам.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license