Готовы к путешествию? Как избежать аварий в майские дни: полный чек-лист для вашего авто

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Экспертные советы по подготовке автомобиля к майским праздникам

Авто

В преддверии майских праздников Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", предоставил ценные рекомендации о том, как подготовить автомобиль к длительным поездкам.

Экспертные советы по подготовке автомобиля к майским праздникам
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Среди ключевых мероприятий: техосмотр автомобиля, который лучше провести в специализированном автосервисе, проверка двигателя, трансмиссии, амортизаторов, тормозной системы, радиатора, шин, аккумулятора и дворников.

Также важно убедиться, что в автомобиле присутствуют все необходимые документы и предметы первой необходимости, включая запасное колесо и набор инструментов.

Соколов также подчеркнул необходимость соблюдения осторожности на дороге в условиях весенних перепадов температур, мокрых дорог и ухудшенной видимости из-за яркого солнца, а также рекомендовал планировать маршрут заранее и избегать неизвестных трасс.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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