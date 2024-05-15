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Ускоряем прорастание семян укропа: освобождаем их от эфирных масел

Как ускорить прорастание семян укропа

Садоводство » Советы

Замачивание в водке эффективно для ускорения прорастания семян укропа.  Этиловый спирт в водке способствует расщеплению эфирных масел, что помогает семенам прорастать.

Как ускорить прорастание семян укропа
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Замочите в жидкости на 15 минут, также в марлевом мешочке, после чего высаживайте их. Этот способ проверен временем и всегда даёт хорошие результаты.

Быстрое прорастание семян укропа и петрушки.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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