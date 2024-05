Ускоряем прорастание семян укропа: освобождаем их от эфирных масел

Замачивание в водке эффективно для ускорения прорастания семян укропа. Этиловый спирт в водке способствует расщеплению эфирных масел, что помогает семенам прорастать.

