Ученые выяснили, что избыток веса в детстве может сократить жизнь человека вдвое

Немецкие ученые из медико-биологической компании Stardoo установили, что сильное ожирение в детстве сокращает ожидаемую продолжительность жизни человека примерно на 50%. Эти результаты были представлены на конгрессе Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO).

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository