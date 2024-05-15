Ученые выяснили, что избыток веса в детстве может сократить жизнь человека вдвое

Тяжелое ожирение в четыре года обещает продолжительность жизни в 39 лет

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие ученые из медико-биологической компании Stardoo установили, что сильное ожирение в детстве сокращает ожидаемую продолжительность жизни человека примерно на 50%. Эти результаты были представлены на конгрессе Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO).

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В исследование включили четыре ключевых переменных: возраст начала ожирения, продолжительность ожирения, необратимое накопление риска (показатель, отражающий необратимые риски для здоровья, сохраняющиеся даже после потери веса) и степень ожирения.

Данные для исследования были получены из 50 существующих клинических исследований, посвященных ожирению и связанным с ним заболеваниям, таким как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение печени.

Согласно моделированию, дети, страдающие тяжелым ожирением в возрасте четырех лет и не снижающие вес в дальнейшем, могут рассчитывать на примерно 39 лет жизни.

Модель также показала, что более раннее начало ожирения и его более тяжелая форма увеличивают вероятность развития сопутствующих заболеваний. Например, человек с тяжелым ожирением имеет 27% вероятность развития диабета 2 типа к 25 годам, и этот риск увеличивается до 45% к 35 годам.

Эксперты отметили, что этих последствий можно избежать, если ребенок сможет сбросить вес в раннем возрасте. Согласно моделированию, чем раньше нормализуется масса тела, тем дольше будет продолжительность жизни и ниже риск развития диабета.