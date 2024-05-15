Могут ли у кошек быть блохи, даже если они не выходят на улицу? Ответ вас удивит

Блохи у домашних кошек: мифы и реальность

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек полагают, что их домашние питомцы защищены от таких неприятностей, как блохи, особенно если кошка не выходит на улицу. Однако реальность такова, что блохи могут стать проблемой даже для полностью домашних животных.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как кошки заражаются блохами?

Блохи — крайне живучие и мобильные паразиты, способные проникать в дом следующими путями:

— если в доме есть другие животные, которые выходят на улицу, они могут принести блох домой на своей шерсти.

— на одежде и обуви людей также могут быть блохи, особенно если они контактировали с другими животными или были в местах с высокой активностью блох.

— блохи могут занести в дом грызуны или другие мелкие животные, также они могут проникнуть через открытые окна и двери.

Симптомы наличия блох у кошек.

Узнать, что у кошки появились блохи, можно по ряду признаков:

— кошка может начать интенсивно чесаться или лизать свою шерсть из-за раздражения, вызванного укусами блох.

— места укусов могут стать воспалёнными, а шерсть в этих местах может выпадать.

— чёрные точки в шерсти кошки, которые при попадании на влажную бумагу становятся красно-коричневыми, являются экскрементами блох.

— кошка может стать более беспокойной из-за дискомфорта, вызванного блохами.

Методы борьбы и профилактики.

Для борьбы с блохами и предотвращения их появления следует принять ряд мер:

— регулярное использование антипаразитарных средств. Существуют специальные капли, ошейники, спреи и таблетки, которые помогают контролировать наличие блох у кошек.

— тщательная уборка дома. Регулярная чистка ковров, мебели и уголков, где кошка любит отдыхать, поможет уменьшить количество блох в доме.

— обработка окружающей среды. Использование инсектицидов для обработки дома и придомовой территории также может быть эффективным средством борьбы с блохами.