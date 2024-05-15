Волочкова не перестает удивлять: балерина села на шпагат в кресле у стоматолога

Волочкова села на шпагат в кресле у стоматолога

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

48-летняя балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свою гибкость, сев на шпагат в кресле у своего стоматолога.

Фото: vk.com by Анастасия Волочкова

Для защиты от возможной критики она ограничила возможность оставлять комментарии под опубликованным фото.

Анастасия Волочкова, которая не упускает случая продемонстрировать свою растяжку в самых неожиданных местах, после возвращения из отпуска посетила стоматологический кабинет. Там она не только прошла обычный осмотр, но и решила вновь удивить поклонников, исполнив шпагат.

На снимке балерина была одета в короткие шорты, яркую кофту и оранжевые носки. Загорелая Волочкова позировала, прикрыв рот рукой, словно изображая смущение, в то время как на заднем плане виден занятый своей работой стоматолог.