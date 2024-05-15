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Американская диетолог рассказала о вреде потребления пищи и питья перед сном

1:25
Здоровье

По словам диетолога Роберты Андинг из Медицинского колледжа Бейлора в США, употребление сытной еды и напитков с кофеином перед сном может негативно сказаться на качестве ночного отдыха. При этом не обязательно полностью отказываться от ужина.

Американская диетолог рассказала о вреде потребления пищи и питья перед сном
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Диетолог отмечает, что потребление пищи незадолго до отхода ко сну не всегда приводит к негативным последствиям для веса и здоровья человека. Однако некоторые продукты и напитки могут ухудшить качество сна, что, в свою очередь, может вызвать усталость и разбитость после пробуждения. К таким продуктам относятся кофе, чай и безалкогольные напитки, которые некоторые люди употребляют для повышения работоспособности на тренировках.

Андинг рекомендует избегать употребления этих напитков после полудня. Также не стоит переедать за пару часов до сна, так как это может затруднить засыпание и нарушить работу естественных биоритмов организма.

Однако лёгкий ужин не нанесёт вреда здоровью и качеству сна. Для позднего приёма пищи лучше выбирать продукты, богатые белком, клетчаткой и жирами, например, греческий йогурт или фрукты с арахисовым маслом. Кроме того, не стоит ограничиваться только водой, если возникает жажда. Вечером можно пить молоко и безалкогольные напитки без кофеина.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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