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Как получить компенсацию за поврежденный багаж: пошаговое руководство

Как поступать, если во время авиаперелета повредили багаж

1:04
Туризм

Повреждение багажа во время авиаперелета — довольно частая неприятность. Независимо от причины, будь то небрежное обращение с багажом или случайность, утрата или порча вещей может омрачить впечатление от поездки.

Как поступать, если во время авиаперелета повредили багаж
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

В первую очередь, сразу после получения багажа осмотрите его на наличие повреждений. Если обнаружены царапины, вмятины, разрывы или другие дефекты, немедленно обратитесь к представителю авиакомпании в зоне выдачи багажа. Опишите проблему и зафиксируйте факт повреждения, составив письменный акт. Сохраните квитанцию о регистрации багажа и, если возможно, сделайте фотографии.

При рассмотрении претензии авиакомпания может предложить компенсацию за причиненный ущерб или ремонт поврежденных вещей. Размер компенсации обычно зависит от степени повреждения и стоимости имущества. Если предложенная сумма вас не устраивает, вы можете попытаться обжаловать это решение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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