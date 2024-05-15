Мечта о кабриолете: 5 самых дешевых моделей в России в мае 2024 года

Самые доступные кабриолеты в России в мае 2024 года: список из 5 автомобилей

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Кабриолет часто воспринимается как символ роскоши, респектабельный автомобиль для загородных поездок и эффективный способ произвести впечатление на окружающих.

Фото: Wikipedia by Si Griffiths is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Лето – сезон кабриолетов, но в России он недолгий. Обычно кабриолет не является первым и единственным автомобилем в гараже владельца. Немногие автолюбители могут позволить себе потратить несколько миллионов на машину с открытым верхом.

Самый дорогой кабриолет, выставленный сейчас на продажу в России, – это эксклюзивный Rolls Royce Phantom Zenith стоимостью 155 миллионов рублей.

Однако, как выяснил журнал 110km.ru, изучив текущие предложения на вторичном рынке, стать владельцем кабриолета можно, имея относительно скромный бюджет. Найти подходящий вариант реально в пределах 1 миллиона рублей, а если готовы к возможным техническим трудностям, то и за 500 тысяч. Вот несколько достойных внимания кабриолетов.

Mercedes-Benz SLK 230 (1998) за 500 000 рублей

В Москве за полмиллиона рублей продается премиум-кабриолет от Mercedes-Benz. Владелец настроен на продажу и торговаться не собирается. Машина оснащена 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 193 л.с. и автоматической коробкой передач. Пробег составляет 200 тысяч километров.

Opel Astra (1994) за 450 000 рублей

Еще один интересный вариант можно найти в подмосковных Мытищах. В отличие от Mercedes-Benz, у Opel Astra мягкий складной верх. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 71 л.с. и механической коробкой передач. За 30 лет пробег составил более 300 тысяч километров.

Peugeot 306 (1995) за 350 000 рублей

По мере снижения цены появляются новые вопросы к продаваемым автомобилям. В Симферополе уже три года не могут продать стильный французский кабриолет Peugeot. Первое объявление на Авто.ру появилось еще в июле 2021 года.

Nissan 100NX (1992) за 300 000 рублей

В Москве продается спортивный кабриолет Nissan, который сейчас находится в Беларуси и зарегистрирован на белорусских номерах. Если это не проблема, то автомобиль в остальном в порядке. Он оснащен съемной крышей (тарга), 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач. Пробег составляет 260 тысяч километров за 32 года.

СМЗ С-3А (1960) за 200 000 рублей

Завершает список самый старый и дешевый кабриолет – 64-летняя модель Серпуховского мотоциклетного завода. Эта машина стала народным любимцем благодаря фильму Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где ей управлял герой Евгения Моргунова, получивший прозвище «Моргуновка».