Учёные определили оптимальный режим занятий спортом для активизации работы мозга

Физические упражнения полезны для мозга и системы кровоснабжения, но требуют времени для накопления положительных эффектов. Это установили авторы публикации в Journal of Applied Physiology (JАРРL)
Исследование проводилось с участием 28 человек в возрасте от 40 до 64 лет со слегка повышенным давлением или гипертонией. Участники были разделены на две группы: первая выполняла аэробные тренировки, вторая придерживалась правильного питания и увеличения физической активности.
Ученые собирали данные о состоянии кардиореспираторной системы, когнитивных способностях и интенсивности пульсации кровотока в мозговых артериях участников. После завершения 12-недельной тренировочной программы у испытуемых из первой группы улучшились показатели рабочей памяти и физической выносливости.
Сила пульсации кровотока в артериях головного мозга также выросла, но незначительно. Результаты свидетельствуют о сложности адаптации сосудистой сети органа к тренировкам, а не об отсутствии пользы для здоровья мозга от физических нагрузок.
Авторы научной работы предполагают, что для достижения лучшего эффекта тренировочный период должен длиться более 12 недель.
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