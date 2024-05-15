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Учёные определили оптимальный режим занятий спортом для активизации работы мозга

1:22
Здоровье

Физические упражнения полезны для мозга и системы кровоснабжения, но требуют времени для накопления положительных эффектов. Это установили авторы публикации в Journal of Applied Physiology (JАРРL)

Учёные определили оптимальный режим занятий спортом для активизации работы мозга
Фото: defenselink.mil by Staff Sergeant Jeremy T. Lock, USAF

Исследование проводилось с участием 28 человек в возрасте от 40 до 64 лет со слегка повышенным давлением или гипертонией. Участники были разделены на две группы: первая выполняла аэробные тренировки, вторая придерживалась правильного питания и увеличения физической активности.

Ученые собирали данные о состоянии кардиореспираторной системы, когнитивных способностях и интенсивности пульсации кровотока в мозговых артериях участников. После завершения 12-недельной тренировочной программы у испытуемых из первой группы улучшились показатели рабочей памяти и физической выносливости.

Сила пульсации кровотока в артериях головного мозга также выросла, но незначительно. Результаты свидетельствуют о сложности адаптации сосудистой сети органа к тренировкам, а не об отсутствии пользы для здоровья мозга от физических нагрузок.

Авторы научной работы предполагают, что для достижения лучшего эффекта тренировочный период должен длиться более 12 недель.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бесаев Роман
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