Авербух рассказал, как общаются друг с другом его жена и старший сын от предыдущего брака

Авербух заверил, что у его жены Лизы Арзамасовой и его сына Мартина хорошие отношения

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Известный хореограф и постановщик Илья Авербух поделился подробностями отношений своей жены, актрисы Елизаветы Арзамасовой, и своего взрослого сына Мартина от предыдущего брака с Ириной Лобачёвой.

Фото: VK-аккаунт Лизы Арзамасовой is licensed under public domain

В интервью с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу "Бес комментариев", Илья выразил радость и удовлетворение от того, как хороши отношения между Лизой и Мартином. Хотя у них есть разница в возрасте — Мартину 20 лет, а Лизе 29, они обладают великолепными отношениями, где нет никаких попыток давить друг на друга.

По словам тренера, они общаются, как хорошие друзья и товарищи. Илья отметил, что Мартин даже предпочитает обсуждать определённые вопросы с Лизой, а не с отцом, так как они близки по духу и понимают друг друга лучше.

"Они как товарищи. Это очень здорово. Какие-то вещи Мартин даже боится мне сказать и звонит Лизе, и они вместе решают, как это отцу подадут. Ему легче в чём-то признаться Лизе, так как они на одной волне, чем мне", — сказал Авербух.

Этот подход способствует более легкому и открытому общению сына с мачехой и укрепляет их взаимоотношения. Илья выразил признательность и удовлетворение от такого здорового и доверительного союза между Лизой и Мартином.

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