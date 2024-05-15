Томатный смузи с добавлением моркови и сельдерея: попробуйте этот вкусный эликсир вечной молодости

Томатный смузи — это вкусный напиток, приготовленный из помидоров, моркови и сельдерея. Он поможет сохранить водный баланс в течение дня.
К слову, томаты — отличный источник калия, полезного для нормальной работы сердца, и витаминов С, К и А. Кроме того, помидоры богаты ликопином, этот пигмент способствует замедлению процессов старения.
Помидоры, морковь и сельдерей нарезаем, измельчаем в блендере, добавляем кубики льда. Всё, смузи готов!
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.