Томатный смузи с добавлением моркови и сельдерея: попробуйте этот вкусный эликсир вечной молодости

Томатный смузи: напиток для омоложения

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатный смузи — это вкусный напиток, приготовленный из помидоров, моркови и сельдерея. Он поможет сохранить водный баланс в течение дня.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

К слову, томаты — отличный источник калия, полезного для нормальной работы сердца, и витаминов С, К и А. Кроме того, помидоры богаты ликопином, этот пигмент способствует замедлению процессов старения.

Ингредиенты

2 стакана помидоров

1/4 стакана сельдерея

1 щепотка кайенского перца

Соль по необходимости

1/2 стакана моркови

1 чайная ложка лимонного сока

9 кубиков льда

Приготовление

Помидоры, морковь и сельдерей нарезаем, измельчаем в блендере, добавляем кубики льда. Всё, смузи готов!