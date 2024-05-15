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Секреты долговременного сохранения яркого цвета волос после окрашивания

Как сохранить яркий и блестящий цвет волос после окрашивания

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Сразу после окрашивания волосы выглядят просто великолепно! Но уже через пару недель цвет становится тусклым и утрачивает свою интенсивность, и это не из-за ошибок мастера или некачественной краски. Часто пигмент не задерживается на волосах из-за неправильного ухода за окрашенными локонами. Чтобы сохранить яркость цвета волос, можно воспользоваться несложными советами.

Как сохранить яркий и блестящий цвет волос после окрашивания
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Первое, не мойте голову в день окрашивания. Пигменту требуется время, чтобы закрепиться в структуре волоса, поэтому лучше вымыть голову до окрашивания и после просто смыть краску водой и нанести бальзам. Подождите хотя бы 24 часа, чтобы цвет дольше оставался ярким.

Важно также подобрать правильные средства для ухода. Шампуни для окрашенных волос должны быть мягкими и бессульфатными. После мытья обязательно используйте бальзам или кондиционер, чтобы закрыть чешуйки волос и сохранить пигмент.

Избегайте мойки волос горячей водой, так как это может способствовать вымыванию пигмента. Откажитесь от масок и бальзамов для глубокого ухода, так как они могут вытеснить пигмент из волос. Замените их специальными продуктами для окрашенных волос.

Избегайте посещения бани и сауны, так как высокая температура и влажность могут негативно сказаться на цвете волос. И наконец, откажитесь от использования масел, которые могут вытеснять пигмент из волос. Замените их легкими несмываемыми кремами или спреями для ухода за окрашенными волосами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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