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Новые перспективы рынка длинных денег: "Сбер" ведёт переговоры о выпуске дисконтных облигаций

"Сбер" предложил привлекать инвесторов с помощью дисконтных облигаций

1:07
Страхование

Директор по инвестициям в "СберСтрахование жизни" Александр Тихомиров сообщил, что "Сбер" ведёт обсуждение с крупными корпорациями, инвестиционными банками и Министерством финансов о выпуске долгосрочных дисконтных облигаций. Об этом пишет "Газета.ru".

"Сбер" предложил привлекать инвесторов с помощью дисконтных облигаций
Фото: commons.wikimedia.org by КонстантинЕвстегнеев1996 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тихомиров отметил, что в России этот финансовый инструмент пока не нашел широкого применения, но он представляет собой привлекательный вариант для низкорисковых долгосрочных инвестиций, включая частных инвесторов.

Дисконтные облигации продаются по цене ниже номинала, а их полная стоимость выплачивается инвестору при погашении, что позволяет чётко предугадать доходность инвестиций на долгий срок, объяснил он.

«Эти облигации предоставляют возможность снизить инвестиционные риски и одновременно увеличить доходность по страховым договорам жизни», — добавил Тихомиров, подчеркнув, что такой инвестиционный продукт может привлечь широкий круг инвесторов.

Ранее страховая компания "Хатхор" открыла филиалы в Крыму и Ставрополье.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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