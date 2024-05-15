Новые перспективы рынка длинных денег: "Сбер" ведёт переговоры о выпуске дисконтных облигаций

"Сбер" предложил привлекать инвесторов с помощью дисконтных облигаций

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Директор по инвестициям в "СберСтрахование жизни" Александр Тихомиров сообщил, что "Сбер" ведёт обсуждение с крупными корпорациями, инвестиционными банками и Министерством финансов о выпуске долгосрочных дисконтных облигаций. Об этом пишет "Газета.ru".

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Тихомиров отметил, что в России этот финансовый инструмент пока не нашел широкого применения, но он представляет собой привлекательный вариант для низкорисковых долгосрочных инвестиций, включая частных инвесторов.

Дисконтные облигации продаются по цене ниже номинала, а их полная стоимость выплачивается инвестору при погашении, что позволяет чётко предугадать доходность инвестиций на долгий срок, объяснил он.

«Эти облигации предоставляют возможность снизить инвестиционные риски и одновременно увеличить доходность по страховым договорам жизни», — добавил Тихомиров, подчеркнув, что такой инвестиционный продукт может привлечь широкий круг инвесторов.

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