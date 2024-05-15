Лучшая подруга Ольги Бузовой раскрыла секрет звезды: она не одинока

Подруга звезды "Дома-2" Ольги Бузовой ответила на вопрос о личной жизни певицы и телеведущей, которая отмечает 20-летний стаж работы на ТВ.
38-летняя Ольга Бузова после разрыва отношений с Давидом Манукяном скрывает свою личную жизнь от публики.
Пролила свет на жизнь Бузовой её подруга Ольга Десятовская в новом RuTube-шоу "Мало половин".
"Я не могу сказать, что Ольга одинока", — заявила подруга звезды.
Подробности Десятовская решила не раскрывать.
"Если она влюбилась, все, она не видит ничего вокруг, и неважно, 18 ей, 25 или 38 — эта искра есть всегда", — объяснила приятельница знаменитости.
Ранее Ольга Бузова рассказала о жизненных приоритетах.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.