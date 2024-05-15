Как приготовить пирожки, которые погрузят вас в детство: лучший рецепт

Рецепт домашних пирожков "как у бабушки"

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние пирожки всегда вызывают теплые воспоминания о детстве и семейных ужинах у бабушки. Этот рецепт позволит вам воссоздать вкус настоящих деревенских пирожков, которые радовали вас в детстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты.

Для теста.

500 г пшеничной муки

250 мл молока (теплого)

11 г сухих дрожжей (1 пакетик)

50 г сахара

50 г сливочного масла (растопленного)

1 яйцо

1 ч. л. соли

Для начинки.

300 г мясного фарша (можно использовать говядину, свинину или смешанный фарш)

1 большая луковица (мелко нарезанная)

Соль и перец по вкусу

Приправы по желанию (например, чеснок, зелень)

Приготовление.

В небольшой миске смешайте теплое молоко, сухие дрожжи и чайную ложку сахара. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались.

В большую миску просейте муку, добавьте соль, оставшийся сахар и хорошо перемешайте. В муку вбейте яйцо, добавьте растопленное сливочное масло и подготовленную дрожжевую смесь. Замесите гладкое, нелипкое тесто. Если тесто слишком липкое, можно добавить немного муки. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

На сковороде с небольшим количеством масла обжарьте мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета. Добавьте фарш, соль, перец и другие приправы. Обжаривайте, пока фарш не станет готовым. Отставьте на время, чтобы начинка остыла.

Когда тесто подойдет, разделите его на равные части. Каждую часть раскатайте в круг, кладите в центр немного начинки. Защипите края, формируя пирожок. Убедитесь, что края хорошо закрыты, чтобы начинка не вытекла во время жарки.

Затем на глубокой сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла. Обжаривайте пирожки до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте пирожки горячими, они особенно вкусны с чашечкой домашнего чая или кефира.