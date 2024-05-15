В США снова готовятся разыграть "российскую карту" в ходе выборов

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Директор национальной разведки США Эврил Хейнс отмечает рост попыток вмешательства в президентские выборы со стороны иностранных акторов, включая Россию, Китай и Иран.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Россия остается наиболее серьезной иностранной угрозой для американских выборов, по словам Хейнс. В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином попытки китайской стороны повлиять на американские президентские выборы в ноябре 2024 года. Си Цзиньпин обещал президенту США Джо Байдену, что подобного не произойдет.

Управление национальной разведки США сообщало о попытках России вмешаться в результаты голосования в прошлом году, но российские власти отрицали эту информацию.