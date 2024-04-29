Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа лучшая подкормка для рассады
Как выделить преимущества и уменьшить недостатки с помощью подходящей стрижки
Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось преодолеть хронический стресс
Быстрое похудение может привести к метаболическому стрессу
В Германии молодёжь всё чаще выбирает "правые" политические взгляды
Рецепт ароматного куриного супа с лапшой из кабачков
Экспертные советы по подготовке автомобиля к майским праздникам
Единственный оператор танков Abrams на Украине сообщил о продолжении их использования
Как заработать 100 тысяч рублей
Пытался скрыться от правосудия в Челябинске: полиция задержала подозреваемого в надругательстве на ребёнком мигранта

В Челябинске полиция задержала подозреваемого в надругательстве на ребёнком мигранта

1:00
Общество

В Челябинске полиция задержала гражданина Таджикистана, приехавшего из соседнего Екатеринбурга, который подозревается в совершении непристойных действий в отношении ребенка.

В Челябинске полиция задержала подозреваемого в надругательстве на ребёнком мигранта
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Мужчина находился в федеральном розыске с февраля текущего года и был обнаружен во время работы на одной из строительных площадок города.

Обращение в полицию инициировала бывшая сожительница подозреваемого, также являющаяся гражданкой Таджикистана. Она заявила, что в 2017 году мужчина совершил неподобающие действия по отношению к её маленькому сыну, однако она стала об этом знать только недавно, сообщает kursdela.biz.

По информации из полиции, подозреваемый проживал в России нелегально, что ставит его в особо уязвимое положение перед законом. В отличие от его бывшей сожительницы, которая находится в стране на законных основаниях, мужчина может столкнуться с серьёзными юридическими последствиями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Экспертные советы по подготовке автомобиля к майским праздникам
Единственный оператор танков Abrams на Украине сообщил о продолжении их использования
Как заработать 100 тысяч рублей
Елена Блиновская выставляет на продажу особняк за 920 миллионов для погашения налогов
Эксперты назвали самые спокойные породы кошек
Вы будете удивлены: кола помогает от вредителей
Перестраховщики компенсируют основные расходы в связи с обрушением моста в Балтиморе
В Тюменской области ожидают вторую волну паводка
Светлана Дружинина рассказала, за что на неё обиделся Эльдар Рязанов
Как приготовить слоеное тесто в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников