Пытался скрыться от правосудия в Челябинске: полиция задержала подозреваемого в надругательстве на ребёнком мигранта

В Челябинске полиция задержала подозреваемого в надругательстве на ребёнком мигранта

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинске полиция задержала гражданина Таджикистана, приехавшего из соседнего Екатеринбурга, который подозревается в совершении непристойных действий в отношении ребенка.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Мужчина находился в федеральном розыске с февраля текущего года и был обнаружен во время работы на одной из строительных площадок города.

Обращение в полицию инициировала бывшая сожительница подозреваемого, также являющаяся гражданкой Таджикистана. Она заявила, что в 2017 году мужчина совершил неподобающие действия по отношению к её маленькому сыну, однако она стала об этом знать только недавно, сообщает kursdela.biz.

По информации из полиции, подозреваемый проживал в России нелегально, что ставит его в особо уязвимое положение перед законом. В отличие от его бывшей сожительницы, которая находится в стране на законных основаниях, мужчина может столкнуться с серьёзными юридическими последствиями.