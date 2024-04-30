Экономика США на грани: министр финансов обеспокоена будущим страны из-за дефицита бюджета

В США обеспокоены будущим экономики страны из-за дефицита бюджета

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила беспокойство по поводу будущего американской экономики из-за высокого дефицита бюджета.

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На слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей она подчеркнула необходимость принятия мер для сокращения дефицита, а также что президент США Джо Байден предложил бюджет на 2025 финансовый год, начинающийся с 1 октября 2024 года, включающий $3 трлн на сокращение дефицита в следующие 10 лет, сообщает ТАСС.

Предложенный бюджет предусматривает расходы в размере $7,266 трлн и доходы на уровне $5,485 трлн, с дефицитом $1,781 трлн, по сравнению с $1,859 трлн дефицита в 2024 финансовом году.