Мама рэпера Тимати возмущена интервью Алёны Шишковой: "Смотреть было брезгливо"

Мама рэпера Тимати раскритиковала интервью Алёны Шишковой: только чернуха

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, чем ей не понравились откровения бывшей возлюбленной её сына Алёны Шишковой в интервью Надежде Стрелец.

Фото: https://vk.com/alenkashishkova by ВК-аккаунт Алёны Шишковой is licensed under public domain

Родительница Тимати считает, что совеременная журналистика измельчала. Кроме Владимира Познера, по её мнению, достойных представителей СМИ не осталось.

"После интервью Надежды Стрелец с Алёной, мне стало совсем грустно… Куда делись профессионалы, которых интересно слушать? Почему подаётся только "чернуха", за которой не видно человека?!" — написала Симона в своём ВК-аккаунте.

Юнусовой не понравилось то, что интервьюер бесстактно вторгался в чужую жизнь, притворяясь сочуствующим…

"Честно, смотреть было брезгливо, а Алёнка — молодец, выдержала и не растерялась!" — выразила своё мнение мама музыканта.

Симона посетовала на то, что интеллектуальная профессия журналиста становится сбором сплетен, интрин и скандалов.

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