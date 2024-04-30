Мама рэпера Тимати возмущена интервью Алёны Шишковой: "Смотреть было брезгливо"

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, чем ей не понравились откровения бывшей возлюбленной её сына Алёны Шишковой в интервью Надежде Стрелец.
Родительница Тимати считает, что совеременная журналистика измельчала. Кроме Владимира Познера, по её мнению, достойных представителей СМИ не осталось.
"После интервью Надежды Стрелец с Алёной, мне стало совсем грустно… Куда делись профессионалы, которых интересно слушать? Почему подаётся только "чернуха", за которой не видно человека?!" — написала Симона в своём ВК-аккаунте.
Юнусовой не понравилось то, что интервьюер бесстактно вторгался в чужую жизнь, притворяясь сочуствующим…
"Честно, смотреть было брезгливо, а Алёнка — молодец, выдержала и не растерялась!" — выразила своё мнение мама музыканта.
Симона посетовала на то, что интеллектуальная профессия журналиста становится сбором сплетен, интрин и скандалов.
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