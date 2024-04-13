Мама рэпера Тимати рассказала о переходном возрасте внучки Алисы: "Мы сходим с ума"

Мама Тимати рассказала о протестном возрасте внучки Алисы: ребёнок становится ершистым

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, как пережить непростой переходный период в жизни подростка.

Фото: https://www.instagram.com/simona by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public domain

Мама Тимати отметила, что сейчас подростковый период "помолодел" и начинается уже с 10-летнего возраста. Внучке Симоны Алисе от отношений Тимати с моделью Алёной Шишковой сейчас как раз 10 лет.

"Как понять, что это "оно"? Да очень просто. Вдруг, ваш покладистый ребёнок становится ершистым, подвергает всё сказанное сомнению, хамит, то плачет, то смеётся, теряет интерес к обычным вещам", — написала родительница рэпера в Инстаграм*.

Женщина призвала понять, что чувствует подросток, а не зацикливаться на своих обидах.

"Мы сходим с ума, злимся, пытаемся достучаться до него, но все наши попытки терпят фиаско", — рассказала Симона Юнусова.

Мама музыканта поделилась своим опытом. Она отметила, что нужно разговаривать с ребёнком, "прорываясь сквозь колючки", всегда находиться рядом, чтобы ребёнок ощущал поддержку.

Ранее Мама Тимати рассказала об эксперименте с внешностью внучки Алисы.

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