Стрижка каре может привнести перемену не только в образ жизни, но и в интимные отношения, утверждает фитнес-тренер Стеф Клэр Смит. В своем выступлении в подкасте Keep It Cleaner она поделилась, что после того, как обрезала свои длинные волосы, ее сексуальная жизнь с мужем преобразилась.
Она отметила, что новая стрижка изменила ее взгляд на себя, и это отразилось на ее ощущениях во время близости с партнером.
Она также отметила плюсы короткой стрижки, такие как отсутствие проблем с волосами, падающими на лицо мужа во время объятий.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.