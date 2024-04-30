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Стрижка каре: как переменить образ и преобразить половую жизнь

Как изменение прически может положительно сказаться на интимной сфере

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Моя семья » Красота и стиль

Стрижка каре может привнести перемену не только в образ жизни, но и в интимные отношения, утверждает фитнес-тренер Стеф Клэр Смит. В своем выступлении в подкасте Keep It Cleaner она поделилась, что после того, как обрезала свои длинные волосы, ее сексуальная жизнь с мужем преобразилась.

Как изменение прически может положительно сказаться на интимной сфере
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0

Она отметила, что новая стрижка изменила ее взгляд на себя, и это отразилось на ее ощущениях во время близости с партнером.

Она также отметила плюсы короткой стрижки, такие как отсутствие проблем с волосами, падающими на лицо мужа во время объятий.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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