5 мощных эффектов этого растения спасут от «плохого» холестерина, повышенного давления и сердечных приступов

Не только вкусно, но и полезно: удивительные преимущества черемши для вашего здоровья

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Черемша, известная также как дикий чеснок, не только радует гурманов своим ярким вкусом, но и оказывает заметное оздоровительное воздействие на организм. Это особенно актуально весной, когда многие страдают от авитаминоза.

Фото: flickr. com by michael clarke stuff is licensed under CC-BY-SA-2.0

Эндокринолог Анастасия Тараско поделилась своими знаниями о полезных свойствах этого растения.

Состав черемши включает несколько ключевых компонентов:

Эфирное чесночное масло , которое благотворно влияет на состояние кожи и волос, обладает антипаразитарными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

, которое благотворно влияет на состояние кожи и волос, обладает антипаразитарными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Аскорбиновую кислоту, укрепляющую иммунитет и повышающую сопротивляемость к инфекциям.

укрепляющую иммунитет и повышающую сопротивляемость к инфекциям. Бета-каротин — мощный антиоксидант, способствующий сохранению здоровья и молодости.

— мощный антиоксидант, способствующий сохранению здоровья и молодости. Аминокислоты , содержащие селен, защищающие от онкологических заболеваний.

, содержащие селен, защищающие от онкологических заболеваний. Пектины, которые как натуральные энтеросорбенты помогают очищать организм от токсинов.

По мнению медиков, регулярное употребление черемши может способствовать снижению высокого артериального давления, уменьшению риска атеросклероза, предотвращению сердечных приступов и инсультов, а также снижению уровня «плохого» холестерина и нормализации функций желудочно-кишечного тракта.

Эндокринолог Тараско настоятельно рекомендует включать черемшу в рацион весной, когда организм испытывает острую необходимость в витаминах. Отмечено, что 250−300 граммов соленой черемши могут полностью покрыть суточную потребность человека в витамине С. Вместе с тем, перед началом употребления черемши следует проконсультироваться с врачом, так как имеются определенные противопоказания.

Черемша (Allium ursinum), или дикий чеснок, — многолетнее луковичное растение, широко распространенное в умеренных широтах Евразии. Она известна своими лечебными свойствами, которые используются в народной медицине и диетологии. Растение богато витаминами (особенно витамином С), минералами и эфир. (Википедия)