5 мощных эффектов этого растения спасут от «плохого» холестерина, повышенного давления и сердечных приступов

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Не только вкусно, но и полезно: удивительные преимущества черемши для вашего здоровья

2:13
Здоровье

Черемша, известная также как дикий чеснок, не только радует гурманов своим ярким вкусом, но и оказывает заметное оздоровительное воздействие на организм. Это особенно актуально весной, когда многие страдают от авитаминоза.

Не только вкусно, но и полезно: удивительные преимущества черемши для вашего здоровья
Фото: flickr. com by michael clarke stuff is licensed under CC-BY-SA-2.0

Эндокринолог Анастасия Тараско поделилась своими знаниями о полезных свойствах этого растения.

Состав черемши включает несколько ключевых компонентов:

  • Эфирное чесночное масло, которое благотворно влияет на состояние кожи и волос, обладает антипаразитарными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
  • Аскорбиновую кислоту, укрепляющую иммунитет и повышающую сопротивляемость к инфекциям.
  • Бета-каротин — мощный антиоксидант, способствующий сохранению здоровья и молодости.
  • Аминокислоты, содержащие селен, защищающие от онкологических заболеваний.
  • Пектины, которые как натуральные энтеросорбенты помогают очищать организм от токсинов.

По мнению медиков, регулярное употребление черемши может способствовать снижению высокого артериального давления, уменьшению риска атеросклероза, предотвращению сердечных приступов и инсультов, а также снижению уровня «плохого» холестерина и нормализации функций желудочно-кишечного тракта.

Эндокринолог Тараско настоятельно рекомендует включать черемшу в рацион весной, когда организм испытывает острую необходимость в витаминах. Отмечено, что 250−300 граммов соленой черемши могут полностью покрыть суточную потребность человека в витамине С. Вместе с тем, перед началом употребления черемши следует проконсультироваться с врачом, так как имеются определенные противопоказания.

Черемша (Allium ursinum), или дикий чеснок, — многолетнее луковичное растение, широко распространенное в умеренных широтах Евразии. Она известна своими лечебными свойствами, которые используются в народной медицине и диетологии. Растение богато витаминами (особенно витамином С), минералами и эфир. (Википедия)

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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