5 мощных эффектов этого растения спасут от «плохого» холестерина, повышенного давления и сердечных приступов

Черемша, известная также как дикий чеснок, не только радует гурманов своим ярким вкусом, но и оказывает заметное оздоровительное воздействие на организм. Это особенно актуально весной, когда многие страдают от авитаминоза.
Эндокринолог Анастасия Тараско поделилась своими знаниями о полезных свойствах этого растения.
Состав черемши включает несколько ключевых компонентов:
По мнению медиков, регулярное употребление черемши может способствовать снижению высокого артериального давления, уменьшению риска атеросклероза, предотвращению сердечных приступов и инсультов, а также снижению уровня «плохого» холестерина и нормализации функций желудочно-кишечного тракта.
Эндокринолог Тараско настоятельно рекомендует включать черемшу в рацион весной, когда организм испытывает острую необходимость в витаминах. Отмечено, что 250−300 граммов соленой черемши могут полностью покрыть суточную потребность человека в витамине С. Вместе с тем, перед началом употребления черемши следует проконсультироваться с врачом, так как имеются определенные противопоказания.
Черемша (Allium ursinum), или дикий чеснок, — многолетнее луковичное растение, широко распространенное в умеренных широтах Евразии. Она известна своими лечебными свойствами, которые используются в народной медицине и диетологии. Растение богато витаминами (особенно витамином С), минералами и эфир. (Википедия)
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