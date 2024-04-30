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Идеальная температура: какую воду выбрать для мытья волос

Какая температура подходит: горячая или холодная вода для мытья волос

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Моя семья » Красота и стиль

Тренд на "скинификацию" привнес новое понимание в уход за собой, расширив его границы на волосы, ногти и тело, ставя их на равные позиции с кожей лица. Сегодня обсудим, какую температуру воды лучше выбирать для мытья головы. Согласно мнению трихологов, оптимальная температура воды составляет 38-40 °C. Она не является ни горячей, ни холодной, а идеально подходит для удаления грязи с кожи головы, себума и остатков стайлинговых средств. Кроме того, мытье волос под теплой водой приносит максимальный комфорт.

Какая температура подходит: горячая или холодная вода для мытья волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

После мытья рекомендуется ополоснуть волосы прохладной водой. Это способствует закрытию кутикулы волоса, придавая ему более гладкую и блестящую поверхность. Интересно, что подобным методом пользовались еще наши предки, что подчеркивает его эффективность и актуальность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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