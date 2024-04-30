Идеальная температура: какую воду выбрать для мытья волос

Какая температура подходит: горячая или холодная вода для мытья волос

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Тренд на "скинификацию" привнес новое понимание в уход за собой, расширив его границы на волосы, ногти и тело, ставя их на равные позиции с кожей лица. Сегодня обсудим, какую температуру воды лучше выбирать для мытья головы. Согласно мнению трихологов, оптимальная температура воды составляет 38-40 °C. Она не является ни горячей, ни холодной, а идеально подходит для удаления грязи с кожи головы, себума и остатков стайлинговых средств. Кроме того, мытье волос под теплой водой приносит максимальный комфорт.

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После мытья рекомендуется ополоснуть волосы прохладной водой. Это способствует закрытию кутикулы волоса, придавая ему более гладкую и блестящую поверхность. Интересно, что подобным методом пользовались еще наши предки, что подчеркивает его эффективность и актуальность.