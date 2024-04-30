Филипп Киркоров, известный своими масштабными и шумными праздниками, в этом году решил сделать исключение и отказаться от традиционного празднования своего дня рождения.
В интервью программе "Ты не поверишь!" на НТВ поп-король объяснил свое решение трагическими событиями: 30-летием со дня смерти своей матери и 40 днями со дня трагедии в "Крокусе", которые совпали с датой его рождения 30 апреля.
Вместо обычного грандиозного торжества, Киркоров планирует провести скромный ужин в своем загородном доме в кругу родных и близких друзей.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.