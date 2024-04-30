Филипп Киркоров отказался от празднования своего дня рождения

Филипп Киркоров отказывается от шумного празднования дня рождения в этом году

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, известный своими масштабными и шумными праздниками, в этом году решил сделать исключение и отказаться от традиционного празднования своего дня рождения.

Фото: инстаграм аккаунт Филиппа Киркорова

В интервью программе "Ты не поверишь!" на НТВ поп-король объяснил свое решение трагическими событиями: 30-летием со дня смерти своей матери и 40 днями со дня трагедии в "Крокусе", которые совпали с датой его рождения 30 апреля.

Вместо обычного грандиозного торжества, Киркоров планирует провести скромный ужин в своем загородном доме в кругу родных и близких друзей.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ.