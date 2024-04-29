Филипп Киркоров, известный российский певец, поделился информацией о том, что в начале карьеры Владимира Зеленского он активно способствовал его продвижению в российском шоу-бизнесе, дав ему шанс проявить себя в качестве телеведущего.
Однако в свете текущих политических событий Киркоров пересмотрел свое отношение к Зеленскому, выразив удивление его радикальным изменениям в поведении и политических решениях.
Певец также отметил, что был включен в список санкций, введенных Украиной против российских артистов после его поездок в Горловку и Макеевку, что вызвало дополнительные санкции со стороны Австралии.
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