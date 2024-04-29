Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выяснили, что собаки любят смотреть телевизор
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
На рост растений значительно влияет зола
Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
В Турции заявили, что сделки с Россией помогли избежать энергетического кризиса
Филипп Киркоров рассказал, как оказал помощь Зеленскому

Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ

0:42
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, известный российский певец, поделился информацией о том, что в начале карьеры Владимира Зеленского он активно способствовал его продвижению в российском шоу-бизнесе, дав ему шанс проявить себя в качестве телеведущего.

Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
Фото: инстаграм аккаунт Филиппа Киркорова

Однако в свете текущих политических событий Киркоров пересмотрел свое отношение к Зеленскому, выразив удивление его радикальным изменениям в поведении и политических решениях.

Певец также отметил, что был включен в список санкций, введенных Украиной против российских артистов после его поездок в Горловку и Макеевку, что вызвало дополнительные санкции со стороны Австралии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Последние материалы
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
На рост растений значительно влияет зола
Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
В Турции заявили, что сделки с Россией помогли избежать энергетического кризиса
Будущее страхования: 5 услуг, на которые стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников