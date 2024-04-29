Филипп Киркоров рассказал, как оказал помощь Зеленскому

Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, известный российский певец, поделился информацией о том, что в начале карьеры Владимира Зеленского он активно способствовал его продвижению в российском шоу-бизнесе, дав ему шанс проявить себя в качестве телеведущего.

Фото: инстаграм аккаунт Филиппа Киркорова

Однако в свете текущих политических событий Киркоров пересмотрел свое отношение к Зеленскому, выразив удивление его радикальным изменениям в поведении и политических решениях.

Певец также отметил, что был включен в список санкций, введенных Украиной против российских артистов после его поездок в Горловку и Макеевку, что вызвало дополнительные санкции со стороны Австралии.