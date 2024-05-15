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Резкое похудение: почему спешка может быть опасной

Как определить, нужно ли вам действительно снижать вес или нет

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на попытки западных маркетологов признать плюс-сайз как норму, стремление к похудению остается актуальным. Тенденция бодипозитива иногда создает впечатление, что полнота становится модным трендом, стимулируя женщин более внимательно следить за своим весом. СМИ и социальные сети продолжают акцентировать внимание на диетах и стандартах красоты, что поддерживает этот интерес.

Как определить, нужно ли вам действительно снижать вес или нет
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Однако стоит ли подстраивать себя под эти стандарты? Возможно, ваша фигура уже идеальна, несмотря на желание похудеть.

Резкое снижение веса может иметь серьезные последствия. Примером может служить случай Ким Кардашьян, которая похудела на 13 кг за месяц, подгоняясь под образ Мэрилин Монро. Этот процесс привел к депрессии и появлению морщин на лице. Бывшие модели Victoria's Secret также сообщали о проблемах с сном, усталостью и нарушениями восприятия своего тела из-за строгих диет и интенсивных тренировок.

Эксперты подчеркивают, что резкое похудение всегда негативно сказывается на здоровье. Это может привести к различным заболеваниям, так как организм теряет баланс. Снижение потребления белков и жиров может привести к ухудшению иммунитета и состояния кожи из-за недостатка коллагена и эластина.

Для понимания необходимости похудения важно рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Если он превышает 25, это может указывать на избыточный вес. Однако перед принятием решения о диете стоит обратиться к специалистам, так как лишний вес может быть следствием здоровотных проблем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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