Летний тоник: как подобрать и применять для здоровой и сияющей кожи

Как подобрать тоник для применения в летний период

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В летнее время за кожей требуется специальный уход, предпочтительно с использованием легких текстур, чтобы не перегружать ее. Однако тонизация остается важным этапом в регулярном уходе за кожей.

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Врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина объясняет, что летом кожа подвергается различным воздействиям, таким как солнечная инсоляция и потоотделение, поэтому тоник помогает не только очистить кожу от загрязнений, но и увлажнить ее, поддерживая pH-баланс. Она рекомендует выбирать тоник в зависимости от типа кожи: для нормальной кожи подойдут термальная вода и розовая вода, для сухой и чувствительной кожи — средства с алоэ и гиалуроновой кислотой, для жирной и проблемной кожи — с компонентами чайного дерева и гамамелиса, а для обезвоженной и увядающей кожи — с гиалуроновой кислотой и коллагеном. Она также рекомендует использовать тоник дважды в день: утром для освежения и подготовки кожи к уходу и макияжу, а вечером для глубокого очищения.

В летний период возможно применение различных видов тонизации, например, утром можно использовать увлажняющие средства, а вечером — с кислотами, а также освежающие спреи для освежения кожи в течение дня.