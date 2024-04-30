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Делаем зону отдыха с мангалом: вот какие варианты стоит рассмотреть

Зона отдыха с мангалом своими руками

1:38
Садоводство » Ландшафт

С наступлением тёплой погоды желание провести время на свежем воздухе становится все сильнее. И если у вас есть загородный участок, вы можете создать там зону отдыха с мангалом, чтобы собираться с друзьями и готовить различные блюда.

Зона отдыха с мангалом своими руками
Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23698693183/ by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует много вариантов обустройства мангальной зоны, и всё зависит от размеров территории, ваших предпочтений и бюджета.

Открытая зона с мангалом часто используется на небольших участках и может совмещаться с детской зоной или парковкой.

Патио — это более закрытый вариант, который обеспечивает уединение и защиту от ветра и лишних взглядов.

Беседка — самый надёжный вариант, так как она защищает от дождя и солнца, обеспечивая комфорт в любую погоду.

Чтобы избежать задымленности, можно установить вытяжку и дымовую трубу, а стены и пол сделать из огнеустойчивых материалов.

Покрытие для мангальной зоны лучше всего сделать ровным, например, из плитки или брусчатки для зоны приготовления пищи, а мебель расположить на газоне.

При выборе места для мангала стоит учитывать расположение других построек и удобный подход к зоне.

Мангал может быть стационарным, мобильным, разборным или даже электрическим, но его стиль должен соответствовать общему оформлению зоны.

Для мебели лучше всего выбрать ротанговую, деревянную или металлическую, а оформление стиля может быть средиземноморским, современным или русским, в зависимости от характера зоны и ваших предпочтений.

Как сделать барбекю и мангальные зоны своими руками: три варианта на любой вкус // FORUMHOUSE
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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