Делаем зону отдыха с мангалом: вот какие варианты стоит рассмотреть

С наступлением тёплой погоды желание провести время на свежем воздухе становится все сильнее. И если у вас есть загородный участок, вы можете создать там зону отдыха с мангалом, чтобы собираться с друзьями и готовить различные блюда.
Существует много вариантов обустройства мангальной зоны, и всё зависит от размеров территории, ваших предпочтений и бюджета.
Открытая зона с мангалом часто используется на небольших участках и может совмещаться с детской зоной или парковкой.
Патио — это более закрытый вариант, который обеспечивает уединение и защиту от ветра и лишних взглядов.
Беседка — самый надёжный вариант, так как она защищает от дождя и солнца, обеспечивая комфорт в любую погоду.
Чтобы избежать задымленности, можно установить вытяжку и дымовую трубу, а стены и пол сделать из огнеустойчивых материалов.
Покрытие для мангальной зоны лучше всего сделать ровным, например, из плитки или брусчатки для зоны приготовления пищи, а мебель расположить на газоне.
При выборе места для мангала стоит учитывать расположение других построек и удобный подход к зоне.
Мангал может быть стационарным, мобильным, разборным или даже электрическим, но его стиль должен соответствовать общему оформлению зоны.
Для мебели лучше всего выбрать ротанговую, деревянную или металлическую, а оформление стиля может быть средиземноморским, современным или русским, в зависимости от характера зоны и ваших предпочтений.
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