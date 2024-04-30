Питательные энергетические батончики из фиников, тыквы и овсяных хлопьев: здоровый перекус

Финики, тыква и куча ароматных специй делают эти безглютеновые батончики не только вкусными, но и полезными. Они подходят для веганов.
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты (на 16 батончиков)
2,5 стакана овсяных хлопьев,
1 чашка фиников меджул без косточек,
1 чашка тыквенного пюре,
1 чашка миндальной муки,
3/4 стакана кленового сиропа,
1/2 стакана кокосового масла,
2 чайные ложки апельсиновой цедры,
1,5 чайной ложки корицы,
1/4 чайной ложки мускатного ореха,
1/4 чайной ложки пищевой соды,
1/2 чайной ложки соли,
1/8 чайной ложки молотой гвоздики.
Приготовление
Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте маслом форму для выпечки, отложите в сторону.
Замочите финики в воде на 30 минут. Слейте воду и поместите в кухонный комбайн вместе с тыквенным пюре, кленовым сиропом, 1 чайной ложкой корицы, мускатного ореха, 1/4 чайной ложки соли, гвоздики и цедры апельсина. Смешайте до получения однородной массы. Отложите в сторону.
В миске смешайте овсяные хлопья, миндальную муку, пищевую соду, оставшуюся соль и корицу.
В другой миске смешайте кокосовое масло и оставшийся кленовый сироп. Залейте овсяной смесью. Размешайте.
Высыпьте половину овсяной крошки в подготовленную форму и утрамбуйте. Сверху выложите финики и тыквенную начинку. Разровняйте тыльной стороной ложки. Сверху выложите оставшуюся овсяную крошку и слегка придавите. Выпекайте 30–35 минут.
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