Питательные энергетические батончики из фиников, тыквы и овсяных хлопьев: здоровый перекус

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Рецепт безглютеновых батончиков из фиников и тыквы

1:51
Еда

Финики, тыква и куча ароматных специй делают эти безглютеновые батончики не только вкусными, но и полезными. Они подходят для веганов.

Рецепт безглютеновых батончиков из фиников и тыквы
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты (на 16 батончиков)

  • 2,5 стакана овсяных хлопьев,
  • 1 чашка фиников меджул без косточек,
  • 1 чашка тыквенного пюре,
  • 1 чашка миндальной муки,
  • 3/4 стакана кленового сиропа,
  • 1/2 стакана кокосового масла,
  • 2 чайные ложки апельсиновой цедры,
  • 1,5 чайной ложки корицы,
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха,
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/8 чайной ложки молотой гвоздики.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте маслом форму для выпечки, отложите в сторону.
  2. Замочите финики в воде на 30 минут. Слейте воду и поместите в кухонный комбайн вместе с тыквенным пюре, кленовым сиропом, 1 чайной ложкой корицы, мускатного ореха, 1/4 чайной ложки соли, гвоздики и цедры апельсина. Смешайте до получения однородной массы. Отложите в сторону.
  3. В миске смешайте овсяные хлопья, миндальную муку, пищевую соду, оставшуюся соль и корицу.
  4. В другой миске смешайте кокосовое масло и оставшийся кленовый сироп. Залейте овсяной смесью. Размешайте.
  5. Высыпьте половину овсяной крошки в подготовленную форму и утрамбуйте. Сверху выложите финики и тыквенную начинку. Разровняйте тыльной стороной ложки. Сверху выложите оставшуюся овсяную крошку и слегка придавите. Выпекайте 30–35 минут.
ДУХОВКА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА! Невероятно вкусные овсяные батончики
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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