Health: для поддержания хорошей физической формы достаточно 5 тысяч шагов в день

Согласно ряду исследований, 8 тысяч шагов в день 1-2 раза в неделю могут снизить риск ранней смерти.
Ходьба, как вид тренировки, имеет немало положительных результатов. Среди них — укрепление костей, сердца, памяти, поддержание умственных способностей, нормализация давления, сахара и холестерина, а также тренировка выносливости и увеличение продолжительности жизни.
После анализа нескольких исследований, выяснилось, что 8 тысяч шагов в день 1-2 раза в неделю уменьшает риск ранней смерти. 10 тысяч шагов помогают снизить вес, а для поддержания хорошей физической формы хватит и 5 тысяч шагов, пишет портала Health.
Врачи рассказали, сколько необходимо ходить людям разных возрастных категорий:
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