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Health: для поддержания хорошей физической формы достаточно 5 тысяч шагов в день

Учёные уверены, что 10 тысяч шагов в день помогают снизить вес

1:08
Здоровье

Согласно ряду исследований, 8 тысяч шагов в день 1-2 раза в неделю могут снизить риск ранней смерти.

Учёные уверены, что 10 тысяч шагов в день помогают снизить вес
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Ходьба, как вид тренировки, имеет немало положительных результатов. Среди них — укрепление костей, сердца, памяти, поддержание умственных способностей, нормализация давления, сахара и холестерина, а также тренировка выносливости и увеличение продолжительности жизни.

После анализа нескольких исследований, выяснилось, что 8 тысяч шагов в день 1-2 раза в неделю уменьшает риск ранней смерти. 10 тысяч шагов помогают снизить вес, а для поддержания хорошей физической формы хватит и 5 тысяч шагов, пишет портала Health.

Врачи рассказали, сколько необходимо ходить людям разных возрастных категорий:

  • дети школьного возраста — 9 тысяч шагов в сутки;
  • взрослые от 18 до 59 лет — 8 тысяч шагов в сутки;
  • пожилые люди старше 60 лет — от 6 до 8 тысяч шагов в сутки.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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