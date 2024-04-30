Какие упражнения выполнять, чтобы ваши икроножные мышцы выглядели красивыми и натренированными

Как правильно тренировать икроножные мышцы

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Во время спринта и прыжков икры отвечают за разгибание стопы и продвижение вас вперед и вверх. С точки зрения эстетики икроножные мышцы являются завершающим штрихом на ваших ногах, дополняя вид мышц ног, и их всегда видно, когда вы носите шорты или юбки.

Фото: defense.gov by Seaman George M. Bell is licensed under Creative Commons CC0 License

Давайте посмотрим, с помощью каких упражнений вы сможете эффективно тренировать икроножные мышцы.

Боковой выпад в реверансе.

Встаньте прямо, держа в руках гантель или гирю.

Отведите правую ногу в сторону, отводя бедра назад, делая боковой выпад.

Оттолкнитесь правой ногой и поднимитесь вверх в положение стоя, одновременно занося правую ногу в реверансный выпад за левую ногу.

Поменяйте ноги для полного повторения.

Выполните 2 — 3 подхода по 10 — 12 повторений.

Лестница аджилити.

Положите лестницу для аджилити на пол и встаньте на один конец.

Бегайте или прыгайте с одного конца лестницы аджилити на другой.

Вернитесь в исходное положение и повторите.

Выполните 2 — 3 подхода по 10 — 12 повторений.

Приседания с мячом Bosu.

Положите мяч Bosu на землю куполом вниз

Встаньте на мяч и сохраняйте равновесие. Если вам трудно стоять на Босу, поставьте на нее одну ногу и прижмите ее к полу. Затем поставьте на нее другую ногу, пока не обретете равновесие.

Опуститесь в положение приседа, не теряя контроля.

Встаньте и повторите.

Выполните 3 — 5 подходов по 10 — 12 повторений.

Толчки бандажа сидя.

Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой.

Обмотайте один конец резинки с петлей вокруг подушечек стоп, а другой конец держите в руках, чтобы лента была туго натянута.

Согните лодыжку так, чтобы надавить на ленту сопротивления, тем самым согнув икры.

Вернитесь в исходное положение и повторите.

Выполните 3 — 5 подходов по 15 — 25 повторений.

Взрывной подъем икроножных мышц.

Поставьте одну ногу на бокс или скамейку, оставив другую на земле.

Двигайтесь вверх с приподнятой ноги, подпрыгивая в воздух и, в идеале, меняя ноги при спуске.

Поменяйте ноги для полного повторения.

Выполните 3 — 5 подходов по 15 — 25 повторений.

Статическая фиксация.

Держась за что-нибудь для опоры, поставьте подушечки ног поверх блока.

Переносите большую часть веса на подушечки ног.

Выпрямите лодыжки и согните икры.

Задержитесь на 30 — 60 секунд.

Выполните 3 — 4 подхода.

Скакалка.

Держите каждый конец скакалки в каждой руке.

Раскачивай скакалку и прыгай, когда скакалка проходит у тебя под ногами.

За один подход прыгайте 30 — 40 секунд. Выполните максимально возможное количество подходов за 5 минут.

Пробежки по холмам.

Спринт в гору за 20 секунд

Пройдите или пробежитесь трусцой

Повторите 5 — 6 раз.