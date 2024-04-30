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Какие упражнения выполнять, чтобы ваши икроножные мышцы выглядели красивыми и натренированными

Как правильно тренировать икроножные мышцы

3:22
Спорт

Во время спринта и прыжков икры отвечают за разгибание стопы и продвижение вас вперед и вверх. С точки зрения эстетики икроножные мышцы являются завершающим штрихом на ваших ногах, дополняя вид мышц ног, и их всегда видно, когда вы носите шорты или юбки.

Как правильно тренировать икроножные мышцы
Фото: defense.gov by Seaman George M. Bell is licensed under Creative Commons CC0 License

Давайте посмотрим, с помощью каких упражнений вы сможете эффективно тренировать икроножные мышцы.

Боковой выпад в реверансе.

  • Встаньте прямо, держа в руках гантель или гирю.
  • Отведите правую ногу в сторону, отводя бедра назад, делая боковой выпад.
  • Оттолкнитесь правой ногой и поднимитесь вверх в положение стоя, одновременно занося правую ногу в реверансный выпад за левую ногу.
  • Поменяйте ноги для полного повторения.
  • Выполните 2 — 3 подхода по 10 — 12 повторений.

Лестница аджилити.

  • Положите лестницу для аджилити на пол и встаньте на один конец.
  • Бегайте или прыгайте с одного конца лестницы аджилити на другой.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите.
  • Выполните 2 — 3 подхода по 10 — 12 повторений.

Приседания с мячом Bosu.

  • Положите мяч Bosu на землю куполом вниз
  • Встаньте на мяч и сохраняйте равновесие. Если вам трудно стоять на Босу, поставьте на нее одну ногу и прижмите ее к полу. Затем поставьте на нее другую ногу, пока не обретете равновесие.
  • Опуститесь в положение приседа, не теряя контроля.
  • Встаньте и повторите.
  • Выполните 3 — 5 подходов по 10 — 12 повторений.

Толчки бандажа сидя.

  • Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой.
  • Обмотайте один конец резинки с петлей вокруг подушечек стоп, а другой конец держите в руках, чтобы лента была туго натянута.
  • Согните лодыжку так, чтобы надавить на ленту сопротивления, тем самым согнув икры.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите.
  • Выполните 3 — 5 подходов по 15 — 25 повторений.

Взрывной подъем икроножных мышц.

  • Поставьте одну ногу на бокс или скамейку, оставив другую на земле.
  • Двигайтесь вверх с приподнятой ноги, подпрыгивая в воздух и, в идеале, меняя ноги при спуске.
  • Поменяйте ноги для полного повторения.
  • Выполните 3 — 5 подходов по 15 — 25 повторений.

Статическая фиксация.

  • Держась за что-нибудь для опоры, поставьте подушечки ног поверх блока.
  • Переносите большую часть веса на подушечки ног.
  • Выпрямите лодыжки и согните икры.
  • Задержитесь на 30 — 60 секунд.
  • Выполните 3 — 4 подхода.

Скакалка.

  • Держите каждый конец скакалки в каждой руке.
  • Раскачивай скакалку и прыгай, когда скакалка проходит у тебя под ногами.
  • За один подход прыгайте 30 — 40 секунд. Выполните максимально возможное количество подходов за 5 минут.

Пробежки по холмам.

  • Спринт в гору за 20 секунд
  • Пройдите или пробежитесь трусцой
  • Повторите 5 — 6 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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