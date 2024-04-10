Мама Тимати рассказала об эксперименте с внешностью внучки Алисы: "Делали маму, а получился папа!"

Мама рэпера Тимати рассказала о необычной фотосессии внучки Алисы: получился папа

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, чем закончилась работа визажиста, которая преображала её внучку Алису.

Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public domain

Симона Юнусова опубликовала в Инстаграм* серию снимков бывшей возлюбленной Тимати Алёны Шишковой и сравнила её с фотографиями её дочки Алисы. Над Алёной и Алисой работал один и тот же визажист.

"Делали маму, а получился папа! Ну, как так-то?" — выразила своё удивление родительница музыканта.

Ранее сообщалось, что дочка рэпера Тимати Алиса собралась замуж за корейца.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской