Мама Тимати рассказала об эксперименте с внешностью внучки Алисы: "Делали маму, а получился папа!"

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, чем закончилась работа визажиста, которая преображала её внучку Алису.
Симона Юнусова опубликовала в Инстаграм* серию снимков бывшей возлюбленной Тимати Алёны Шишковой и сравнила её с фотографиями её дочки Алисы. Над Алёной и Алисой работал один и тот же визажист.
"Делали маму, а получился папа! Ну, как так-то?" — выразила своё удивление родительница музыканта.
Ранее сообщалось, что дочка рэпера Тимати Алиса собралась замуж за корейца.
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