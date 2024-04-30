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Несколько лучших базовых упражнений для мужчин, которая поможет сделать тренировку более эффективной

Лучшие базовые упражнения для мужчин

4:35
Спорт

В Интернете полно различных планов тренировок для мужчин. Но важно отметить, что строение тела у всех людей разное. Режим тренировки для мужчин может быть стандартизирован до определенного предела, однако небольшие изменения в соответствии с вашей физиологией имеют решающее значение.

Лучшие базовые упражнения для мужчин
Фото: wikimedia.org by Jonathanfv is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Возможно, вы уже посещаете тренажерный зал несколько раз в неделю, а возможно, это ваш первый раз. Исходя из этого, вам нужно будет выбрать фитнес-план, который лучше всего подходит для вашего тела, и правильно начать тренироваться. Не следует подвергать себя чрезмерным нагрузкам, если вы впервые посещаете тренажерный зал. С другой стороны, выполнение плана тренировок, который менее эффективен, чем обычные занятия в тренажерном зале, не даст результатов.

Тут у вас может возникнуть вопрос: С каких упражнений следует начать? Именно поэтому мы собрали для вас базовые упражнения, которые помогут вас начать заниматься спортом.

1. Раскрутка колеса Ab.

  • Возьмите руль для пресса и встаньте коленями на пол.
  • Держите руль в мертвой точке под плечами, напрягите пресс и катитесь вперед, пока не ослабите напряжение в мышцах пресса.
  • Теперь откатитесь в исходное положение.
  • Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не почувствуете, что не можете выполнять упражнение, не нарушая форму.

2. Упражнения с мячом slam.

  • Слегка согнув колени, вытяните руки и поднимите мяч прямо над головой.
  • Затем встаньте на носки ног, задействуя основные мышцы, когда вы бросаете мяч в землю, наклоняясь вперед в талии.
  • Поймайте мяч, когда он отскакивает назад, и повторите движение.

3. Трехточечная планка.

  • Встаньте в положение планки, держите позвоночник идеально прямым, оторвите ногу от земли и удерживайте ее на месте.
  • Избегайте наклонов в любую сторону и меняйте ноги каждые 5-10 секунд.

4. Румынская становая тяга на одной ноге.

  • Держа гантель или гирю сбоку, поднимите противоположную ногу, слегка согнув стоячее колено.
  • Сохраняйте нейтральное положение позвоночника при сгибании в бедре, вытягивая свободную ногу за спину.
  • Опускайте вес, пока спина не станет параллельна земле, а затем вернитесь в вертикальное положение.
  • Переключитесь на другую сторону и выполните упражнение снова.

5. Жим штанги.

  • Лежа идеально ровно на полу, держите штангу над грудью.
  • Держите руки неподвижно, а ноги вместе, переводя ноги в L-образное положение.
  • Опустите ноги вниз и в стороны так, чтобы они не касались пола, сохраняя штангу идеально поднятой.

6. Обратные скручивания.

  • Лягте спиной на землю, поднимая ноги, ягодичные мышцы и поясницу к груди.
  • Повторяйте до появления боли.

7. Подъем ноги в висе.

  • Найдите ближайшую штангу для подтягиваний и сделайте руками V-образную фигуру.
  • Опуститесь на мертвую руку и сведите ноги вместе.
  • Держите ноги прямыми, когда поднимаете их.
  • Осторожно опустите ноги обратно в исходное положение.
  • Повторите.

8. Ягодичный мостик.

  • Держите спину ровно на земле, руки по бокам, а колени согнуты.
  • Поставьте ноги на пол, держа их на ширине бедер и достаточно близко к туловищу, чтобы руки могли дотянуться до пяток, когда вы находитесь в исходном положении.
  • Теперь поднимите бедра, сохраняя спину прямой.
  • Задержитесь в этом положении на 15 секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение.
  • Повторите процесс, постепенно переходя к более длительному удержанию.

9. Супермен.

  • Лягте на живот, сохраняя нейтральное положение позвоночника и шеи.
  • Вытяните обе руки и обе ноги одновременно, как будто вы Супермен, летящий по воздуху. Пола должны касаться только ваша талия и пупок.
  • Задержитесь в этом положении на 15 секунд во время первых раундов и увеличивайте это время постепенно по мере продвижения.
  • Убедитесь, что верхняя и нижняя части вашего тела движутся синхронно.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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