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С чем столкнутся те, кто заберет домой бездомного котенка: если не можете определиться с выбором

Стало известно, с чем столкнутся те, кто заберет бездомного котенка

1:28
Зоосфера » Кошки

Люди, желающие стать владельцами домашнего животного, могут либо обратиться к профессиональным заводчикам в питомнике за породистым котенком, либо выбрать дворового кота, которых множество на улицах и в приютах.

Стало известно, с чем столкнутся те, кто заберет бездомного котенка
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сегодня рассмотрим особенности содержания беспородной кошки.

Преимущества беспородных кошек

Первое, что стоит упомянуть — ум беспородных кошек и котов. Они часто считаются более сообразительными, чем их "благородные" собратья, что подтверждается выступлениями таких трупп, как театр Куклачева, где большинство исполнителей — это животные без породы.

Второе преимущество — это их независимость. В отличие от породистых собратьев, дворовые кошки и собаки лучше переносят одиночество и меньше страдают от стресса благодаря своей устойчивой психике.

Третье преимущество — это неприхотливость в еде. Беспородные кошки, выросшие на улицах, меньше требовательны к своему рациону, что облегчает задачу их владельцам. К тому же, такие животные обычно легко социализированы и контактны.

Недостатки беспородных кошек

Основные недостатки касаются внешнего вида — непредсказуемость его изменений со временем и отсутствие престижа, связанного с породой или родословной, что делает их менее привлекательными для тех, кто хочет похвастаться своим питомцем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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