Философ Александр Дугин — один из виднейших представителе современной консервативной мысли в России, неоевразиец, дал интервью американскому журналисту консервативного направления Такеру Карлсону, в котором представил своё видение социально-гуманитарных процессов в мире.
По мнению Дугина, ненависть Запада к Путину — это не просто случайность. Президент РФ — лидер, который восстанавливает традиционные ценности и укрепляет суверенитет государства.
После распада Советского Союза в мире осталась только одна идеология — либерализм. И последний шаг этой идеологии — освобождение человека от любой коллективной ответственности. Однако индивидуализм — это неправильное понимание человеческой природы.
Дугин полагает, что раньше демократия означала правление большинства, а теперь речь идёт о правлении меньшинств. Это то, что сейчас происходит в западных странах.
Если главная задача Запада — уничтожение традиционных ценностей, семьи, государств, убеждений, то это может быть одной из основ русофобии. Так что это вряд ли случайность, это что-то более глубокое.
По мнению Дугина, поворотным моментом в российской политике стал указ о защите традиционных ценностей, который Путин издал год назад. Этот указ направлен на восстановление христианства и традиционной семьи.
Такер Карлсон представляет собой ту часть американского общества, которая также разделяет христианские и консервативные ценности.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.