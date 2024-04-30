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Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону

Такер Карлсон побеседовал с идеологом русского консерватизма

1:35
Общество

Философ Александр Дугин — один из виднейших представителе современной консервативной мысли в России, неоевразиец, дал интервью американскому журналисту консервативного направления Такеру Карлсону, в котором представил своё видение социально-гуманитарных процессов в мире.

По мнению Дугина, ненависть Запада к Путину — это не просто случайность. Президент РФ — лидер, который восстанавливает традиционные ценности и укрепляет суверенитет государства.

После распада Советского Союза в мире осталась только одна идеология — либерализм. И последний шаг этой идеологии — освобождение человека от любой коллективной ответственности. Однако индивидуализм — это неправильное понимание человеческой природы.

Дугин полагает, что раньше демократия означала правление большинства, а теперь речь идёт о правлении меньшинств. Это то, что сейчас происходит в западных странах.

Если главная задача Запада — уничтожение традиционных ценностей, семьи, государств, убеждений, то это может быть одной из основ русофобии. Так что это вряд ли случайность, это что-то более глубокое.

По мнению Дугина, поворотным моментом в российской политике стал указ о защите традиционных ценностей, который Путин издал год назад. Этот указ направлен на восстановление христианства и традиционной семьи.

Такер Карлсон представляет собой ту часть американского общества, которая также разделяет христианские и консервативные ценности.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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