Четыре упражнения, чтобы накачать красивые плечи

Четыре упражнения, чтобы накачать красивые плечи

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Братья-тренеры Максим и Александр Калагур рассказали, как мужчине накачать красивые плечи.

Фото: 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Круглые рельефные плечи придают подтянутый и спортивный вид не только мужской, но и женской фигуре. Чтобы при этом сохранить хрупкость и изящность, девушкам нужно просто не работать с большими весами. Мужчинам же стоит постараться.

Тренеры объяснили, как прокачать дельты со всех сторон, начав с базового упражнения и после перейдя к проработке передних, средних и задних пучков.

Для этого потребуются гантели, пишет портал "СЭ".

Для красивых плеч подойдут упражнения: жим стоя с гантелями (4 подхода по 10-15 раз); отведение рук в сторону или махи (3 подхода по 12-15 раз); отведение рук перед собой (3 круга по 15-20 раз); отведение рук в стороны в наклоне (3 подхода по 12 повторений).