Как правильно сдать квартиру в аренду: оптимизация цен и выбор техники

Риелтор назвал ключевые ошибки при сдаче жилья в аренду

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Сергей Смирнов, старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate, в интервью для РИА Недвижимость поделился распространенными ошибками владельцев квартир при их сдаче в аренду. Основные проблемы — это неверная установка цены и ошибки в выборе оборудования и техники для жилья.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Смирнов указал, что многие владельцы ориентируются на цены в существующих объявлениях, не учитывая, что эти квартиры могут долго не находить арендаторов из-за завышенных ставок. Он советует снижать начальную цену на 7-10%, чтобы увеличить спрос, с учетом возможности последующего повышения.

"Лучше быстро сдать за 60 тысяч, чем ждать кого-то, кто согласится платить 65 тысяч", — объяснил эксперт.

Смирнов также акцентировал внимание на значимости оснащения квартир современной техникой. В частности, важность наличия посудомойки, двухконфорочной плиты или кондиционера, в отличие от телевизора, которому арендаторы уделяют меньше внимания.

По словам Смирнова, в элитном сегменте часто предпочитают снимать пустые квартиры, чтобы обставить их по своему вкусу, тогда как в бюджетном сегменте важна полная готовность жилья к проживанию. Он также рекомендует избавляться от устаревшей мебели и предоставлять арендаторам время для приобретения новой, что улучшит условия проживания и увеличит привлекательность квартиры на рынке аренды.