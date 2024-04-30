Встречайте Bentayga Apex: всего 20 штук в мире, и каждая — шедевр инноваций от Bentley

Bentley представляет Bentayga Apex Edition: эксклюзивность и новаторство

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Bentley анонсировал выпуск новой модели Bentayga Apex Edition, разработанной их отделом по индивидуальным заказам Mulliner. Этот кроссовер ограниченной серии, выпущенный всего в 20 экземплярах, выделяется использованием лёгких материалов, таких как 22-дюймовые углеродные диски, которые облегчают каждое колесо на шесть килограммов по сравнению со стандартными.

Фото: Wikipedia by Matti Blume is licensed under CC BY-SA 4.0

Кроме того, установлены диски из карбида кремния, которые улучшают тормозные характеристики и выдерживают температуру до 1000 градусов, снижая вес на 20 килограмм по сравнению с железными роторами. Эти инновации способствуют улучшению управляемости, реакции тормозов и уменьшению износа шин.

В дизайне Bentayga Apex Edition предложено шесть тематических вариантов от Mulliner, включая экстерьер в насыщенном красном цвете Candy Red с декоративными элементами. Интерьер оснащён кожей Arctic White с контрастной отделкой и декоративными элементами из сатинированного углерода.

Модель базируется на Bentayga S с двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил, максимальной скоростью 180 миль в час, системой управления задней осью и активной технологией противокачки. Цена и доступность Apex Edition пока не объявлены, тогда как стандартная модель S предлагается по цене от 220 000 долларов.