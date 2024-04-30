Уход за длинными волосами — это искусство, требующее внимания и умения, чтобы сохранить их красоту и здоровье.
При расчесывании длинных прядей необходимо использовать специальные расчески: одну с широкими зубцами для начального распутывания и другую — массажную щетку для придания блеска и шелковистости. Начинать расчесывание следует с кончиков волос, осторожно продвигаясь к корням, чтобы избежать повреждений и обеспечить бережный уход. Массажная щетка с натуральной щетиной поможет стимулировать кровообращение в коже головы и придать волосам дополнительный объем.
Важно помнить, что расчесывать следует только сухие волосы, так как мокрые пряди более уязвимы и могут повредиться при неправильном обращении.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.