Секреты здоровых длинных волос: правильное расчесывание для блеска и силы

Как выполнить правильное расчесывание длинных волос

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Уход за длинными волосами — это искусство, требующее внимания и умения, чтобы сохранить их красоту и здоровье.

Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist is licensed under CC BY-SA 3.0.

При расчесывании длинных прядей необходимо использовать специальные расчески: одну с широкими зубцами для начального распутывания и другую — массажную щетку для придания блеска и шелковистости. Начинать расчесывание следует с кончиков волос, осторожно продвигаясь к корням, чтобы избежать повреждений и обеспечить бережный уход. Массажная щетка с натуральной щетиной поможет стимулировать кровообращение в коже головы и придать волосам дополнительный объем.

Важно помнить, что расчесывать следует только сухие волосы, так как мокрые пряди более уязвимы и могут повредиться при неправильном обращении.