Наше представление о галактиках было ошибочным: оказалось, что они формировались намного раньше, чем мы предполагали

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые использовали данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и обнаружили, что спиральные галактики с перемычками начали формироваться значительно раньше, чем считалось ранее, около 11 миллиардов лет назад.
Это открытие противоречит предыдущему предположению, что перемычки в галактиках являются сравнительно современным явлением. Исследование также подчеркивает, что спиральные галактики развивались быстрее, чем предполагалось, что имеет ключевое значение для понимания их эволюционного процесса.
Это первое прямое подтверждение того, что сверхмассивные черные дыры могут отключать галактики, подчеркивая динамичное и изменчивое состояние галактического развития.
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