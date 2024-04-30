Наше представление о галактиках было ошибочным: оказалось, что они формировались намного раньше, чем мы предполагали

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Nature: спиральные галактики начали формироваться раньше, чем считалось

0:51
Наука

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые использовали данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и обнаружили, что спиральные галактики с перемычками начали формироваться значительно раньше, чем считалось ранее, около 11 миллиардов лет назад.

Nature: спиральные галактики начали формироваться раньше, чем считалось
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это открытие противоречит предыдущему предположению, что перемычки в галактиках являются сравнительно современным явлением. Исследование также подчеркивает, что спиральные галактики развивались быстрее, чем предполагалось, что имеет ключевое значение для понимания их эволюционного процесса.

Это первое прямое подтверждение того, что сверхмассивные черные дыры могут отключать галактики, подчеркивая динамичное и изменчивое состояние галактического развития.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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