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Почему кошка охотится на насекомых: ученые дали ответ

Ученые рассказали, почему кошка охотится на насекомых

1:11
Зоосфера » Кошки

Когда речь заходит о дикой кошке, охотящейся для выживания, у людей обычно не возникает вопросов. Однако отношение к домашним кошкам, которые также охотятся, может быть не таким однозначным.

Ученые рассказали, почему кошка охотится на насекомых
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На первый взгляд может показаться, что домашним кошкам нет необходимости охотиться, поскольку они регулярно получают пищу от своих хозяев. Особенно удивляет, когда кошка начинает охотиться на мух или других насекомых, которые не могут насытить животное.

Тем не менее, как объясняют специалисты по поведению кошек, причина такого поведения не в голоде. В эти моменты кошек подстегивает охотничий инстинкт и желание участвовать в активной игре.

Инсектофагия у кошек способствует пробуждению их охотничьего инстинкта. Звуки, издаваемые насекомыми, четкие и громкие, облегчают задачу кошке в поиске жертвы. В отличие от мышей, насекомые не скрываются и всегда остаются на виду, что делает их легкой целью.

Так что причина, по которой кошки охотятся на насекомых, заключается в естественных инстинктах, заложенных природой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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