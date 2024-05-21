Аллерголог Алешечкина поддержала предложение о дистанционной работе для аллергиков

Врач Алешечкина: аллергики будут контролировать свою окружающую среду

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-аллерголог Мария Алешечкина уверена, что переход на удалённую работу поможет аллергикам контролировать окружающую среду, регулируя контакт с аллергенами, такими как пыльца или пыль, а также смягчить симптомы, как сообщает NewsInfo. Ru.

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"Также дома можно предотвратить контакт с химическими веществами или ароматизаторами на рабочем месте, которые могут вызывать аллергические реакции", — поделилась Мария Алешечкина.

Также, согласно её высказыванию, в домашней обстановке удобнее производить приём лекарств и соблюдение всех назначений врача.

Однако, она подчеркнула, что работа на удалёнке не излечит человека от аллергии полностью, а лишь сможет помочь уменьшить её проявления.