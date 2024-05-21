Онколог оценил вероятность выздоровления от рака у супруги лидера Сирии

Онколог Черёмушкин: супруга президента Сирии имеет шанс победить лейкемию

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин высказался о возможностях первой леди Сирии Асмы Асад победить лейкемию, учитывая предстоящий дорогостоящий курс лечения, который может оказаться истощающим для организма.

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"У этих людей есть все возможности провести качественное, полноценное лечение и добиться успеха. Лечение бывает по срокам разное, по интенсивности. Есть люди, которые достаточно богаты и тоже болеют такими вещами, проводят лечение и живы-здоровы, ходят на контроль, наблюдаются", — уточнил Евгений Черёмушкин в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам врача, лейкемия может проявляться в разных формах — от хорошо поддающихся терапии до резистентных к лечению, однако при назначении соответствующего лечения, большинству больных удаётся сохранить их жизни.