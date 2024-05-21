Избавляемся от колорадского жука эффективно: опрысните этим средством картофель — "химия" не пригодится

Многим знаком этот вездесущий вредитель. Колорадский жук отлично зимует в почве, а весной, с потеплением, когда мы сажаем картофель или рассаду других культур, выползает и начинает поедать мягкую ботву картошки, томатов и баклажанов.
Существует множество препаратов биологического и химического происхождения, эффективно борющихся с колорадским жуком. Помимо них, есть и другие способы борьбы.
Настаивайте 500 граммов табачной пыли в ведре воды в течение суток, добавьте 40 граммов мыла и опрыскайте растения.
Если у вас трудно достать табачную пыль, есть доступная альтернатива — посадите рядом с картофелем табак. Его запах привлекает вредителей, а содержащийся в листьях яд убивает их.
Табак следует высаживать в грунт за полтора месяца до посадки картофеля, когда саженцы достигнут высоты 15-20 сантиметров. Растение нужно высаживать вдоль плантации картофеля с интервалом в 10 метров. Этот способ эффективен против взрослых особей, но может не помочь против личинок.
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