Избавляемся от колорадского жука эффективно: опрысните этим средством картофель — "химия" не пригодится

Как избавиться от колорадского жука с помощью табачной пыли?

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многим знаком этот вездесущий вредитель. Колорадский жук отлично зимует в почве, а весной, с потеплением, когда мы сажаем картофель или рассаду других культур, выползает и начинает поедать мягкую ботву картошки, томатов и баклажанов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует множество препаратов биологического и химического происхождения, эффективно борющихся с колорадским жуком. Помимо них, есть и другие способы борьбы.

Настаивайте 500 граммов табачной пыли в ведре воды в течение суток, добавьте 40 граммов мыла и опрыскайте растения.

Если у вас трудно достать табачную пыль, есть доступная альтернатива — посадите рядом с картофелем табак. Его запах привлекает вредителей, а содержащийся в листьях яд убивает их.

Табак следует высаживать в грунт за полтора месяца до посадки картофеля, когда саженцы достигнут высоты 15-20 сантиметров. Растение нужно высаживать вдоль плантации картофеля с интервалом в 10 метров. Этот способ эффективен против взрослых особей, но может не помочь против личинок.