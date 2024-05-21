Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серена Уильямс намекнула, что может вернуться в большой теннис
Маму рэпера Тимати возмутило российское детское телевидение
Кинологи назвали самые преданные породы собак
Разработан препарат, откладывающий развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера
73% россиян предпочитают покупать продукты в федеральных торговых сетях
Минпромторг одобрил установку б/у запчастей при ремонте авто
Как избавиться от колорадского жука с помощью табачной пыли?
Врач Алешечкина: аллергики будут контролировать свою окружающую среду
Два самых опасных отвлекающих фактора во время управления автомобилем: избегайте их
Ученые назвали опасные для людей последствия солнечных бурь

AFP: радиация от вспышек на Солнце угрожает космонавтам и экипажам самолетов

1:37
Наука

Необычайно мощные вспышки на Солнце не только вызывают красочные полярные сияния на Земле, но и представляют прямую угрозу для ее жителей. Об этом сообщили эксперты Европейского космического агентства (ЕКА), передает портал Phys. org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

AFP: радиация от вспышек на Солнце угрожает космонавтам и экипажам самолетов
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалисты объясняют, что негативные последствия геомагнитных бурь для здоровья обусловлены солнечной радиацией, которая достигает нашей планеты во время солнечных выбросов. Несмотря на защиту Земли магнитным полем, энергетические потоки могут быть опасны для экипажей космических станций на орбите.

Кроме того, мощные солнечные бури могут привести к проникновению радиации через фюзеляж самолетов, пролетающих вблизи Северного полюса. В связи с этим авиакомпании иногда изменяют маршруты полетов, чтобы избежать опасных зон.

Также геомагнитные бури могут выводить из строя спутники и электросети, перегружая электронные системы мощным зарядом напряжения и тока. Это может вызвать масштабные сбои в связи, навигации и электроснабжении. Например, в 2003 году солнечные вспышки привели к длительным отключениям электроэнергии в Швеции.

Представители ЕКА добавили, что высокая вероятность сильных солнечных штормов сохранится до конца следующего года, поскольку наша звезда только приближается к пику активности своего 11-летнего цикла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
"РЕСО-Гарантия" начала страховать граждан от терактов и военных рисков
Кинологи назвали места, где нельзя гладить собаку
Что будет, если заправлять полный бак в машине: не совершайте эту ошибку
Терапевт Лапа: одобрила идею о переводе на удалёнку аллергиков в период цветения
Россияне кинулись в Японию на отдых в сезон цветения сакуры
В заявке сборной Португалии на Евро-2024 оказался Роналду
Ксения Собчак встретила Деми Мур на Каннском фестивале
Как приготовить крем-суп из сельдерея
Биткоин преодолел отметку $71 тыс. впервые с конца апреля
Сорт яблок "Орлик" порадует высоким урожаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников