Ученые назвали опасные для людей последствия солнечных бурь

AFP: радиация от вспышек на Солнце угрожает космонавтам и экипажам самолетов

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Необычайно мощные вспышки на Солнце не только вызывают красочные полярные сияния на Земле, но и представляют прямую угрозу для ее жителей. Об этом сообщили эксперты Европейского космического агентства (ЕКА), передает портал Phys. org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалисты объясняют, что негативные последствия геомагнитных бурь для здоровья обусловлены солнечной радиацией, которая достигает нашей планеты во время солнечных выбросов. Несмотря на защиту Земли магнитным полем, энергетические потоки могут быть опасны для экипажей космических станций на орбите.

Кроме того, мощные солнечные бури могут привести к проникновению радиации через фюзеляж самолетов, пролетающих вблизи Северного полюса. В связи с этим авиакомпании иногда изменяют маршруты полетов, чтобы избежать опасных зон.

Также геомагнитные бури могут выводить из строя спутники и электросети, перегружая электронные системы мощным зарядом напряжения и тока. Это может вызвать масштабные сбои в связи, навигации и электроснабжении. Например, в 2003 году солнечные вспышки привели к длительным отключениям электроэнергии в Швеции.

Представители ЕКА добавили, что высокая вероятность сильных солнечных штормов сохранится до конца следующего года, поскольку наша звезда только приближается к пику активности своего 11-летнего цикла.