Диетолог объяснила, почему следует быть осторожным с потреблением клубники

Диетолог Разаренова: при диабете и болезнями почек не стоит переедать клубники

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Александра Разаренова пояснила, что пигменты антоцианы, содержащиеся в клубнике и отвечающие за красный цвет ягоды, имеют благоприятное воздействие на организм, включая снижение воспаления, улучшение работы сердечно-сосудистой системы и защиту клеток от воздействия свободных радикалов, но не всем людям можно употреблять эту ягоду.

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"Клубника богата витамином C, который является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунную систему, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает усвоение железа. В её составе есть витамины К, Е и В6, а также магний, калий, марганец и фолиевая кислота", — объяснила Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

Согласно её словам, употребление клубники следует ограничить при аллергии и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особую осторожность при употреблении ягоды рекомендуется соблюдать людям с заболеваниями почек из-за высокого содержания оксалатов. Гликемический индекс клубники не высок, но пациенты с диабетом должны контролировать употребление этой ягоды. В любом случае, индивидуальные особенности организма следует учитывать не только у больных, но и у здоровых людей.

"Обычно рекомендуется съедать порцию клубники в размере одной чашки (около 150 граммов) в день — как часть разнообразного рациона", — подытожила специалист.